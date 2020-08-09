В Башкирии в ДТП погиб 34-летний мужчина

К сожалению, удар был такой силы, что водитель иномарки получил смертельные травмы и погиб на месте.
9 августа днем на автодороге Стерлитамак-Магнитогорск-Белорецк произошла смертельная авария, унесшая жизнь молодого мужчины.
Как сообщили в ГИБДД республики, на трассе столкнулись «Фольксваген Поло» и «Волга» в условиях дождя. Известно, что 34-летний водитель иномарки сначала въехал в дорожное ограждение, а после этого уже во встречную «Волгу».
К сожалению, удар был такой силы, что водитель иномарки получил смертельные травмы и погиб на месте.
Подробности ДТП уточняются.
Отметим, что на дорогах нужно быть внимательней при таких условиях. Дожди будут идти всю неделю.