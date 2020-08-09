В июне 2020 года в Башкирии выросла смертность

Специалисты отмечают, что в июне основной причиной смерти у трех человек стал коронавирус.

В республике выросла смертность в июне 2020 года. По последним данным аналитиков Росстата, в этом месяце в регионе умерло 4 148 жителей, в их числе 23 младенца. В том году в июне ушли из жизни 3 801 человек. Таким образом, прирост составил 347 (9,1%).

Специалисты отмечают, что в июне основной причиной смерти у трех человек стал коронавирус.

В целом с января по июнь в регионе умерло 25 249 человек. Это меньше на 274 смерти, чем в первом полугодии 2019 года (24 795). Детей в июне 2020 года родилось на 374 больше, чем в прошлом году (3658).

Если сравнивать полугодия, то с января по июнь 2020 года родилось детей меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На свет появились 20 156 малышей, разница составила -549.