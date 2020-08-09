За сутки коронавирусом заразились еще 35 человек

Большая часть пациентов получают лечение дома, у них болезнь протекает в легкой форме.

Число больных коронавирусом достигло 7059 человек. За сутки прирост составил 35 носителей, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Информации о выздоровевших пока нет. Отметим, что большая часть пациентов получают лечение дома, у них болезнь протекает в легкой форме.

Количество погибших от вируса за сутки не изменилось – число смертей от ковида составило 25. Напомним, о последней стало известно вчера – умершим оказался 57-летний мужчина, у него было тяжелое фоновое заболевание – гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца.