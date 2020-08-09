В минобре Башкирии рассказали, пойдут ли дети в школу 1 сентября

сейчас прорабатывается вопрос организации обучения в новом 2020-2021 учебном году с соблюдением санитарных требований для обеспечения безопасности и сохранения здоровья детей и учителей.

Накануне представители Министерства образования Башкирии дали уточненный прогноз по учебе детей с 1 сентября, сообщает издание UfacityNews.ru.

Ответ на интересующий родителей учеников опубликовали по просьбе местной жительницы.

Жанна Миникеева, начальник отдела госполитики в сфере общего образования, отметила, что сейчас решается вопрос организации обучения в 2020-2021 учебном году с соблюдением санитарных требований для обеспечения безопасности и сохранения здоровья детей и учителей.

- Мы надеемся, что с 1 сентября наши школьники вернутся к традиционной форме обучения и пойдут в свои школы, - сказала Миникеева.