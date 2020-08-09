В Уфе женщина засунула двоих котят в пакет и подбросила к ветеринарной клинике

В пакете были два котенка – мальчик и девочка

Вопиющий случай произошел накануне в Уфе – в одну из ветеринарных клиник города женщина преклонного возраста подбросила двоих котят. Горожанка засунула уже подросших животных в пакет, туго завязала его, выбросила и поспешила скрыться.

- Просто закинули в пакете и ушли, по камерам только увидели, что это была женщина преклонного возраста. Срочно нужен дом или передержка, - написали волонтеры.

В пакете были два котенка – мальчик и девочка. Благо, в данный момент нашелся человек, который забрал их на временную передержку. Усатых планируют стерилизовать и кастрировать, а затем найти для них добрые руки.