В Башкирии иномарка слетела в кювет: пострадали трое взрослых и ребенок

Водитель и ее три пассажира, в том числе четырехлетний мальчик получили травмы различной степени тяжести.

8 августа вечером в Шаранском районе Башкирии на 14 км автодороги Шаран-Токбердино произошла серьезная авария.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, 39-летняя жительница Салавата за рулем «Renault Logan» по невыясненным причинам не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате водитель и ее три пассажира, в том числе четырехлетний мальчик получили травмы различной степени тяжести.

Всего за сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых два человека погибли и пятнадцать получили травмы.