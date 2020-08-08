В Башкирии жаловавшимся на комнату отдыха водителям «скорой» выделят помещение рядом с моргом

Комната, на которую жаловались водители // фото: Минздрав

Водителям скорой помощи Благовещенской ЦРБ, которые жаловались на необустроенную и тесную комнату отдыха на пять человек, выделят новое помещение – в здании, где располагается морг. Такое решение приняло руководство больницы после встречи с коллективом и профсоюзом работников здравоохранения. Ранее предполагалось, что в комнате просто сделают косметический ремонт и установят душ – так и случилось, однако из-за этого коморка стала еще меньше.

Отремонтированная комната теперь выглядит так // фото: профсоюз работников здравоохранения

«Была достигнута договоренность, что для водителей будет выделено и отремонтировано другое, более просторное, помещение. Объективности ради нужно сказать, что имеющееся сейчас помещение не отвечает нормам размещения персона», – передали в профсоюзе.

В беседе с корреспондентом «КП-Уфа» сотрудник «скорой» сообщил, что новое помещение располагается в здании, где есть морг. Сейчас будущая комната отдыха выглядит вот так:

Новая комната, где будут отдыхать водители "скорой". Ее обещают отремонтировать

Профсоюз уточнил информацию в больнице и рассказал следующее:

«Есть отдельно стоящее здание, в котором с торца находится морг, потом большое помещение занимает пищеблок и только потом это помещение [будущая комната отдыха]. Можно сказать, это многофункциональное здание [с отдельными входами]. Другой возможности [предоставить помещение] пока нет. Там, по крайней мере, площадь позволяет разместить несколько кушеток. Но надо делать ремонт. Водители проголосовали «за».

До тех пор, пока в новом помещении будут делать ремонт, водители продолжат отдыхать в той самой тесной, но по крайней мере обновленной комнате.