В Башкирии прекращены поиски женщины, которая пропала без вести по пути на работу

Женщина нашлась живой

Волонтеры стерлитамакского отряда «Отклик» 8 августа заявили о прекращении поисков 38-летней Светланы Зимины, которая 31 июля пропала по пути на работу. Все это время дома ее ждали супруг и дочь. Женщина, как сообщают активисты, нашлась живой. Где все это время пропадала горожанка, не уточняется.

Ранее родственница Светланы сообщала «КП-Уфа», что в злополучный день та села на автобус до «Соды», но так и не доехала. Первые два дня после исчезновения у женщины был доступен телефон, и она заходила в социальные сети, но добиться ответа от нее было невозможно.