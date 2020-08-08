Уфимец побежал прятать ребенка после беседы с детским омбудсменом

Омбудсмен встретилась с обоими родителями и их старшим сыном // фото: facebook.com / Милана Скоробогатова

Детский омбудсмен Башкирии Милана Скоробогатова стала свидетелем драмы разведенных супругов, которые не могут поделить детей. Попытка урегулировать ситуацию в спокойной обстановке привела к тому, что мужчина побежал прятать ребенка от бывшей жены.

История началось с обращения горожанки Ольги к главе Башкирии Радию Хабирову. У нее с экс-супругом есть два ребенка – 14-летний парень и 6-летняя девочка. После развода суд решил, что сын будет жить с отцом, а дочь – с мамой. Месяц назад женщина отпустила Жасмин – так зовут девочку – побыть в гостях у папы, который впоследствии отказался возвращать ее обратно. Ситуацию на контроль взяла Скоробогатова. Она назначила встречу обоим родителям.

«Первый шаг сделан. Отец говорит много слов о любви к детям, о никчемности своей бывшей жены, – вспоминает ту беседу детский омбудсмен. – На мой вопрос - какие конкретные факты, события, случаи являются основанием для обвинения матери в неисполнении ею родительских обязанностей? В ответ - только эмоции, эмоции, обида, а в глазах боль и пелена жесткого протеста».

Разговор с матерью оказался «спокойным и тихим». «В её глазах - вселенская грусть, мольбы о помощи, потому что она практически бессильна оказать сопротивление отцу в его воздействии на детей».

На встрече присутствовал и старший ребенок – 14-летний подросток. Он, пишет Скоробогатова, «слово в слово» повторял мнение отца. Парень говорил, что «мама плохая, с ней невозможно жить». Чтобы решить ситуацию, был собран целый консилиум из 11 специалистов. Они предложили отцу отправиться домой, собрать девочку и передать ее маме.

Когда отец услышал это предложение, то убежал из кабинета и на ходу спешно кому-то звонил и инструктировал, как спрятать девочку. Тогда Скоробогатова вместе с Ларисой Ольте [начальник управления по опеке и попечительству города Уфы] отправились к нему домой, но мужчина не стал даже открывать им.

«У меня была ещё надежда, что мужчина одумается, но чуда не произошло. В нашей истории с Ольгой не судебного, человеческого, мудрого решения проблемы не получилось! Действуем по букве закона», – резюмировала омбудсмен.