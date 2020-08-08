Прокурор подал в суд, чтобы вернуть питьевую воду жителям села под Уфой

Прокуратура выяснила, почему у населения не было бесперебойного доступа к воде

Прокурор уфимского района подал в суд, чтобы вернуть жителям микрорайона «Зубово лайф 2» водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Правоохранители выяснили, из-за чего население лишилось естественного блага цивилизации.

«В 2014 году администрация Уфимского района выдала ООО «Сервис-С» технические условия на подключение водопроводных сетей микрорайона «Зубово Лайф 2» к центральному водоснабжению, – пишет прокуратура. –

В последующем фирма заключила с застройщиками многоквартирных домов договор на выполнение работ по подключению сетей».

При этом «Сервис-С» не выполнила должным образом монтажные работы по обустройству артезианской скважины. Тем не менее администрация района еще в 2017 году выдала разрешение на ввод жилых домов в эксплуатацию.

Прокурор района внес в адрес главы администрации представление и обратился в суд, чтобы обязать властей, собственника сетей водоснабжения и застройщиков обеспечить людей бесперебойной питьевой водой.