В Уфе из-за пожара в квартире «панельки» спасатели эвакуировали 10 человек

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В Уфе утром 8 августа в квартире панельной девятиэтажки по улице Транспортной вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали десять человек, в том числе двоих детей. Об этом сообщает МЧС республики.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 12:21. На место происшествия были направлены восемь единиц техники и 24 человека личного состава МЧС.

По прибытии спасатели выяснили, что загорелась лоджия квартиры на девятом этаже. Газодымозащитная служба эвакуировала из зоны воздействия пожара десять человек, среди которых было два ребенка. Открытое горение удалось ликвидировать в 12:38. В происшествии обошлось без пострадавших. В причинах пожара разбирается дознаватель МЧС.