В Башкирии почти неделю ищут молодую девушку в красной пижаме и зеленых сланцах

фото: "Лиза Алерт"

В башкирском селе Киргиз-Мияки 2 августа без вести пропала 26-летняя Лилия Кулыева. Она ушла из дома в красной пижаме и зеленых сланцах, но обратно так и не вернулась. В соцсетях ориентировку на нее распространяют волонтеры «Лиза Алерт». Почти неделя поисков не увенчалась успехом. Активисты утверждают, что девушка нуждается в медицинской помощи и может находиться за пределами родного села.

Приметы: рост – 158 см, худощавое телосложение, темно-русые длинные волосы, карие глаза.

Всех, у кого есть информация о местоположении пропавшей, волонтеры «Лиза Алерт» просят обратиться на свою горячую линию 8(800)700-54-52 или по экстренному номеру 112.