«Уснул и не проснулся»: в Москве при странных обстоятельствах скончался 22-летний уфимец

фото: instagram.com/baba_tonya_ufa

В Москве 5 августа по неизвестной причине скончался 22-летний уфимец Роман. Об этом сообщили волонтеры. К ним за помощью обратился сестра погибшего Лилия.

«Он жил в Москве со своей девушкой. Уснул и не проснулся. Причину смерти еще не установили. Чтобы перевести тело в Уфу, нужно около 40 тысяч рублей, для нас это большая сумма», – цитируют сестру Романа волонтеры.

Активисты призвали неравнодушных помочь в решении проблемы с транспортировкой тела. О том, как поддержать семью, можно узнать по ссылке на страницу волонтеров в инстаграме.