Радий Хабиров поручил построить на территории православного храма в Уфе спортзал

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил построить на территории Свято-Пантелеимоновского храма в Уфе спортзал. Об этом его попросил настоятель Виктор Иванов.

Дело в том, что на базе храма есть православный военно-патриотический клуб «Александр Невский». Он работает с 2002 году, и его посещают около 90 подростков. В секции юноши занимаются общефизической нагрузкой, борьбой, прыгают с парашютом и участвуют в военизированных полевых выходах. При этом у клуба нет собственного спортзала – те, что есть в Черниковке [в этом районе и находится храм], не позволяют вместить всех желающих.

7 августа Хабиров встретился с отцом Виктором и обсудил возможные варианты строительства спортзала на территории храмового комплекса. Главу Башкирии также попросили помочь отремонтировать отопительное оборудование и построить газовую котельную. Найти оптимальное решение этих проблем руководитель республики поручили заместителю премьер-министра РБ Раифу Адрахимову.