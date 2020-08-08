Башкирию вновь ждут грозы, дожди и сильный ветер

фото: МЧС РБ

Не успела башкирская столица отойти от грозового апокалипсиса, как МЧС предупредило о том, что ненастье вернется уже в ближайшие сутки. В республике вновь поднимется сильный ветер и пройдет дождь. Прогноз актуален в период с восьми вечера 8 августа до восьми вечера 9 августа.

«По республике ожидаются облачная погода, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, днем град, – передают со ссылкой на синоптиков спасатели. – Ветер прогнозируется северный, северо-восточный 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с».

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов тепла, а днем – 15-20.

В МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасности при сильном ветре и дожде. Необходимо ограничить выход из зданий. Если непогода застанет на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.