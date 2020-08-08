Стала известна личность 25-й жертвы коронавируса из Башкирии

25-й жертвой коронавируса стал уфимец Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве Башкирии раскрыли личность 25-й жертвы коронавируса. От COVID-19 умер 57-летний мужчина. У него было фоновое заболевание – гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца.

Напомним, это уже второй зарегистрированный смертельный случай от опасной инфекции на этой неделе. Ранее «КП-Уфа» сообщала, что от ковида скончалась 59-летняя жительница башкирской столицы.

По состоянию на 8 августа в республике зафиксировано 7024 случаев коронавируса (+34 за сутки). Выздоровело 5362 человека, зараженными остаются 1637 жителей.