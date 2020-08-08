В Уфе собираются воздвигнуть 11-метровый памятник десантникам

Памятник появится в парке Победы // фото: мэрия Уфы

В уфимском парке Победы появится 11-метровый памятник десантникам. Об этом стало известно в ходе прошедшей 7 августа рабочей поездки главы Башкирии Радия Хабирова по столице.

Как пояснили в мэрии, эскиз будущего монумента был представлен еще 30 июля на встрече руководителя республики с ветеранами ВДВ. Набросок показал ветеран боевых действий на Северном Кавказе и руководитель проекта «Памятник десантникам» Рифат Хайретдинов.

Торжественное открытие памятника состоится в 2021 году. Событие приурочат к 91-й годовщине со дня создания Воздушно-десантных войск.