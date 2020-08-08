В Башкирии число умерших от коронавируса увеличилось до 25

От коронавируса умер 25-й житель Башкирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии от коронавируса скончался еще один человек – 25-й по счету. Данные передали в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19. Информация подтверждена пресс-службой администрации главы РБ.

Подробностей об умершем пока нет. Справку в ближайшее время должно дать министерство здравоохранения.

Тем временем общее число заразившихся инфекцией с начала пандемии перевалило за семь тысяч жителей – 7024 (+34 за сутки). При этом по выздоровлению с учета снято уже 5362 человека (+34 за сутки). На лечении остаются 1637 человек, 298 - в больницах, 1339 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома.

Напомним, о 24-й жертве коронавируса стало известно 6 августа. Скончалась уфимка, у нее были сопутствующие заболевания.