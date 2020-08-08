В башкирском городе засняли полуголую девушку на мотоцикле

фото: instagram.com/intsident_neftekamsk

В башкирском городе Нефтекамске водитель заснял полуголую девушку на мотоцикле, прижавшуюся к спине байкера. Фотография была опубликована в местном паблике в инстаграме.

Парочка, предположительно, неслась по Комсомольскому проспекту. На молодой особе были надеты только белые кроссовки, трусики и лифчик. О самом важном – шлеме – девушка не забыла. Эпатаж-эпатажем, в безопасность превыше всего.

фото: instagram.com/proneftekamsk

Фотография вызвала бурную реакцию у пользователей сети. Поборники морали возмутились: «Куда катится мир. Мир разврата и болезней». Однако нашлись и защитники. Один из них отметил, что раз «девочка красивая и с красивым телом, то почему бы и не показать себя.

Похожий случай произошел год назад в Уфе. Тогда у девушки был еще более откровенный наряд.