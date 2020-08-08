Супружеская пара погибла в Башкирии при столкновении двух легковушек

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Туймазинском районе Башкирии насмерть разбилась супружеская пара. Об этом 8 августа сообщила региональная ГИБДД.

Трагическая авария случилась утром на 1325 километре автодороги М-5. Столкнулись вазовская «десятка», за рулем которой сидел 26-летний житель Балебеевского района, и «Лада Калина» под управлением 46-летнего мужчины из города Октябрьского. От удара передние части автомобилей буквально разворотило.

В ДТП погибли два человека – водитель «Калины» и его 41-летняя жена. Они скончались до приезда скорой помощи. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного происшествия.