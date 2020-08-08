фото: instagram.com/asaeva_official

Башкирская певица Гульназ Асаева похвасталась музыкальной премией и подколола хейтеров. Молодая исполнительна удостоилась награды от татарского канала TMTV. 7 августа она поделилась снимком на своей странице в инстаграме.

«Пока вы лежите и обсуждаете нас, мы зарабатываем деньги и забираем премии, – написала Гульназ. – Желаю всем шикарной жизни, как у нас . Любим вас, злюки».

Один из подписчиков под постом раскритиковал певицу, заявив, что «так нельзя общаться с аудиторией – нетактично, некрасиво, невоспитанно!». После этого сообщения Асаева закрыла доступ к комментариям публикации.

Напомним, Гульназ Асаева оказалась на слуху после того, как прочитала никах со своим женихом Вилли – тоже популярным музыкантом. В какой-то момент певица даже пожаловалась на назойливые звонки журналистов.