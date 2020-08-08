Власти Уфы направили 200 единиц техники на устранение последствий ливня

Коммунальщики с ночи расчищают ливневки

Власти Уфы направили более двухсот единиц техники на устранение последствий сильного ливня, который стал причиной потопа в северных районах и Сипайлово. Об этом сообщает городская администрация.

«Службы незамедлительно выехали на участки скопления ливневых вод. На данный момент расчищаются решетки ливневой канализации. Организовано дежурство коммунальных служб», – передали в мэрии.

Коммунальщики организовали отвод ливневых стоков. В администрации напомнили, что неблагоприятная погода с проливными дождями продлится до 11 августа.

Напомним, стихия в Уфе стала причиной смыва нового асфальта, падения деревьев и затопления подъездов жилых домов.