Поваленные деревья, разбитые машины и затопленные дома: что произошло с Уфой после ливня

фото: соцсети

Последствия стихии, которая вечером 7 августа пронеслась по Уфе, не ограничиваются одним только потопом на дорогах Черниковки и Сипайлово и смывом нового асфальта. Пользователи соцсетей рапортуют, что в разных частях города из-за ветра на машины повалило деревья, а подъезды некоторых домов залило водой.

Падения деревьев были зафиксированы очевидцами на дороге в сторону Шакши, из-за чего образовалась пробка, а также на улицах Мира и Мушникова. Во дворе дома по улице Конституции дерево рухнуло прямо на припаркованный авто и пробило ему крышу.

фото: соцсети

фото: соцсети

фото: соцсети

Потоп в Сипайлово стал причиной потери госномеров у десятка автомобилей. Горожане собрали их в одном месте – на пересечении улиц Жукова и Гагарина.

фото: соцсети

Не выдержали напора осадков и жилые дома в Уфе. Подъезды нескольких домов оказались затоплены.

Управление гражданской защиты по Уфе сообщило о ЧП из-за ливня:

– 28 случаев падения деревьев в Орджоникидзевском, Калининском, Октябрьском и Советском районах;

– 11 автомобилей повреждено;

– 11 случаев обрыва линий электропередач – в том числе и наружного освещения;

– два человека – 23 и 24 лет – получили травмы, при падении их задело деревом, сейчас молодые люди в больнице.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 145 человек и 71 единица техники.