«Салават Юлаев» определился с тренерским составом на сезон КХЛ 2020/2021

«Салават Юлаев» опубликовал список тренерского состава на новый сезон КХЛ 2020/2021.

Пожалуй, самым необычным решением руководства клуба был перевод Николая Цулыгина в помощники его бывшему заместителю Томи Ламса. Уверенно пройдя серию с непобедимым ранее «Авангардом», Николай Цулыгин неожиданно стал тренером защитников. Сам Ламса, приехавший в Уфу еще во времена Эррки Вестурлунда, заявляет, что такая рокировка никак не повлияла на его отношения с Цулыгиным.

Таким образом, возглавляет тренерский штаб сейчас Томи Ламса, в работе с нападающими ему помогают Виктор Козлов и Михаил Васильев, а с защитниками и вратарями работают Николай Цулыгин и Вадим Тарасов соответственно. Последний, к слову, уже тренировал голкиперов «Салавата Юлаева» с 2013 по 2019 года. За физическую подготовку игроков отвечает финн Матиас Сарвелла из штаба Цулыгина.