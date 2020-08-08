«Смотрю на пиво и поправляюсь на килограмм»: Хартикайнен сделал смешное признание Фото: hcsalavat.ru

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен пошутил, что толстеет от одного взгляда на бутылку пива.

Напомним, что на данный момент финский форвард является самым опытным игроком уфимского клуба – он провел в команде семь сезонов и подписал контракт еще на два. За все эти годы финн стал по-настоящему родным для всех фанатов хоккея из Башкирии.

Харти знают не только как талантливого хоккеиста (он забил пять шайб в ворота «Авангарда» в шести матчах короткого прошлого сезона плей-офф КХЛ – ред), но и как любителя рыбалки и охоты. Судя по летним кадрам с озер Финляндии из отпуска, Теему продуктивно провел отдых и довольно заметно поправился. Финн этого скрывать не стал и отнесся к ситуации с юмором.

- Был лишний вес, он очень легко набирается. Мне не нужно даже открывать бутылку пива – если я просто посмотрю на неё, то поправлюсь на килограмм! – признался Хартиканен в интервью журналисту КХЛ.