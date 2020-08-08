В уфимской квартире обнаружили труп мужчины с застарелыми гематомами

На теле погибшего правоохранители заметили множество гематом

Вечером 6 августа в одной из квартир в Кировском районе Уфы был обнаружен труп 59-летнего мужчины. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Место происшествия обследовала следственно-оперативная группа. Квартира принадлежала погибшему. Его тело было покрыто застарелыми гематомами. Повреждения замечены на лбу, нижней челюсти, туловище и коленях.

Правоохранители направили труп на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить причину смерти.

Ранее «КП-Уфа» сообщала о 15-летней школьнице, которая по неизвестной причине скончалась в своей квартире.