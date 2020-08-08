«Это асфальт или шоколадная глазурь?»: в Уфе после сильного ливня смыло дорогу

Дорогу смыло напротив дома по Российской, 47 // фото: vk.com/bashdtp

В Уфе из-за сильнейшего ливня смыло свежий асфальт. Об этом сообщил местный житель в социальных сетях. Он опубликовал фото с места происшествия в социальных сетях. По его словам, вода разрушила дорогу напротив дома по адресу Российская, 47.

Предприимчивый уфимец поставил перед аварийным участком дорожный знак с буйком. Искать его не пришлось – он сам буквально приплыл с улицы Кольской, которую так же затопило ливневыми водами.

Уфимец сам поставил этот знак. Он приплыл с другой улицы // фото: vk.com/bashdtp

Спустя некоторое время, по словам горожанина, на место приехали сотрудники аварийной службы. Они оградили проезд лентой.

Спустя некоторое время на месте ЧП появилась оградительная лента // фото: vk.com/bashdtp

«Это асфальт или шоколадная глазурь?», – шутит пользователь сети. В комментариях ему так же иронично ответили, что это, возможно, новое покрытие, главное условие в эксплуатации которого – не мочить.

Ранее «КП-Уфа» писала, как вчерашний ливень затопил башкирскую столицу.