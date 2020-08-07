«На улице вообще ад»: на Уфу обрушился мощнейший ливень с грозой

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7 августа около 10 вечера на столицу Башкирии внезапно обрушился сильнейший ливень с грозой и градом. Многих горожан он застал на улице и не на шутку перепугал, ведь весь день стояла жаркая летняя погода без малейшего намека на дождь. Яркие раскаты молний, жуткий гром создали впечатление настоящего апокалипсиса.

«На улице вообще ад, похоже, что сейчас будет апокалипсис, ветер просто сносит и жуткие раскаты грома, разом заработали сигнализации», – рассказывает в соцсетях один из жителей.

Такой крупный град выпал в районе ТЦ "Планета"

Подобный ливень прошел и по другим городам и районам республики.

Напомним, что ранее в МЧС по Башкирии публиковали штормовое предупреждение. Спасатели сообщали о грозе и ветре, скорость которого сможет достигнуть 20 метров в секунду. В прогнозе на завтра также стоит усиление ветра, дожди и грозы. В ведомстве просили по возможности оставаться дома.