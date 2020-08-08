«Моя мама любимая»: уфимец обвиняет коронавирус и врачей в смерти родственницы

Житель Уфы Булат А. в социальных сетях сообщил о смерти своей 62-летней матери. По словам уроженца республики, причиной ее ухода стал коронавирус. Во время, пока Алевтина болела, сам молодой человек также оказался в больнице с пневмонией и требовал, чтобы его пустили в палату к маме через социальные сети. 6 августа Булат сообщил, что женщины не стало.

«Моя мама любимая, как так? За что? Несправедливо. Сегодня не стало моей любимой мамы. В 19:30 позвонили, сообщили. Я с тобой буду рядом всегда! Мама – смысл жизни моей», – написал безутешный сын на своей странице в социальной сети.

По информации портала Ufa1.ru, у него и матери обнаружили признаки коронавируса и 16 июля и госпитализировали в больницу № 8. У женщины во время лечения случился инфаркт, и поэтому ее перевели в другую больницу. Булат, передают журналисты, пытался добиться возможности ее посещения, чтобы ухаживать, но не получал разрешения.

«Мою маму подключили к ИВЛ, это самое страшное, почему в такой больнице ей стало ещё хуже? Спасите пожалуйста мою маму, я кричу о помощи, у всех есть мама. В такой ситуации, почему минздрав наш не может помочь? Направьте, пожалуйста, срочно туда врачей и поставьте уже на контроль этот вопрос! Прошу вас, умоляю!», – писал он в тот период.

На странице Радия Хабирова уфимец уже после смерти мамы сделал новое обращение, в котором потребовал отправить главного врача в отставку, обвиняя медицинский персонал в гибели женщины.

«За смерть человека, такого самого доброго человека, она была из детского дома, столько прошла, хотела очень жить! Министра и главврача в отставку! Не нужны нам такие истории и люди», — заявил Булат на странице главы республики.