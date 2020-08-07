Глава Башкирии изменил указ о самоизоляции, появились новые правила для магазинов

Глава Башкирии Радий Хабиров внес в указ о повышенной готовности новые изменения. Документ опубликован сегодня 7 августа, на сайте правовой информации.

Согласно новым правилам, которые вступают в силу со дня подписания, теперь во всех магазинах, финансовых организациях, медицинских учреждениях и любых других местах массового скопления людей обязаны ежедневно дезинфицировать поверхности, а также отказывать в посещении и обслуживании клиентам, которые пришли без масок.

Отдельный пункт указа посвящен правилам проезда в автобусах «Башавтотранс». Теперь в каждом из них должны находиться дезинфицирующие средства, а пассажирам, которые попытаются пройти в салон без масок, будет отказано в проезде.

В документе также сказано, что теперь проводить матчи «Тинькофф» сезона 2020-2021 Премьер лиги можно при 25% заполняемости трибун.