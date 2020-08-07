Гильмутдинов предупредил о спецоперации в Башкирии

Фото со страницы Динара Гильмутдинова на Facebook

Глава республиканской госавтоинспекции Динар Гильмутдинов на своей странице Facebook опубликовал обращение к жителям республики. В своем посту он предупредил, что в Башкирии грядут спецоперации.

По словам главы ГИБДД по РБ, речь идет о рейдах на дорогах в этим выходные. Гильмутдинов отметил, что в эти дни многие будут выезжать из города и попросил «начинать свой путь свой путь с понимания ответственности за сохранение своей жизни и жизни пассажиров».

Руководитель башкирской госавтоинспекции отметил, что рейдовые мероприятия направлены на пресечение правонарушений. Они пройдут на территории всей республики.