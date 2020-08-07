В Уфе по неизвестной причине в своей квартире скончалась 15-летняя школьница

Правоохранители передали тело на судмедэкспертизу

В Советском районе Уфы в собственной квартире скончалась 15-летняя школьница. Об этом сообщил источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Тело девушки ранним утром 6 августа обнаружили ее родители. Они вызвали медиков, однако им оставалось только констатировать смерть. На теле умершей не было видимых телесных повреждений, хотя в районе рта виднелся кровоподтек.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Они передали тело на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным собеседника, школьница училась в восьмом классе одного из городских лицеев.