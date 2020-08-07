Умер экс-глава Госкомитета по предпринимательству и туризму Башкирии

О смерти Гилязетдинова стало известно 7 августа

Сегодня, 7 августа, стало известно о смерти Вячеслава Гилязетдинова, бывшего руководителя Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму. Об этом сообщили сразу несколько источников – депутат Госдумы Инга Юмашева, Союз работодателей Башкирии и общественница Евгения Куцуева.

«Вячеслав Африкович был ответственным руководителем, умным, интеллигентным человеком, с которым всегда было приятно работать. Соболезную родным и близким», – написала Юмашева на своей странице в фейсбуке. В комментариях она добавила, что Гилязетдинов скончался в возрасте 64 лет из-за проблем с сердцем.

Гилязетдинов Вячеслав Африкович родился в Узбекистане. Переехав в Башкирии, он окончил авиационный институт и остался там же в качестве аспиранта и научного сотрудника. В начале 90-х занялся бизнесом, руководил несколькими предприятиями. Более 10 лет возглавлял Башкирскую республиканскую ассоциацию содействия предприятиям оптовой торговли. Она была посредником между властью и представителями оптовой торговли. В разные годы Гилязетдинов руководил региональными отделениями партий "Союз правых сил" и "Правое дело".

В 2014 году Вячеслав Африкович возглавил Государственный комитет Башкирии по предпринимательству и туризму. Там он проработал до 2019 года.