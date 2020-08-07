МЧС Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды

Завтра на некоторые районы республики обрушится ливень Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС Башкирии вновь опубликовало предупреждение об ухудшении погоды. Завтра днем, 8 августа, в отдельных районах республики ожидаются грозы и сильные порывы северо-восточного ветра – до 15-20 метров в секунду.

Грядущей ночью осадков не ожидается. Температура воздуха будет около 13-18 градусов. А вот днем прогнозируются кратковременные дожди, местами ливни и град. Несмотря на ненастье, сохранится тепло – столбики термометров будут колебаться между отметками в 21 и 26 градусов.

Синоптики также предупреждают об ухудшении видимости на дорогах в некоторых районах региона – утром из-за тумана, а днем из-за ливней.