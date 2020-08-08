Единая школьная форма в Башкирии 2020: как выглядит, где будет действовать

Фото: Министерство образования и науки РБ

Возможно, в ближайшем будущем школьникам Башкирии и их родителям больше не придется ломать голову над тем, какую форму лучше выбрать. Власти Башкирии планируют ввести единую школьную форму во всем регионе, а чтобы процесс прошел безболезненно, в 2020-2021 году в одинаковую форму оденутся ученики 1-5 классов сразу четырех «пилотных» муниципалитетов – Абзелиловского, Благоварского, Федоровского и Янаульского районов общей численностью 8983 человек. Чуть позже в эксперименте решили поучаствовать еще два района – Альшеевский и Гафурийский.

Новая единая школьная форма была разработана Ассоциацией легкой промышленности Башкирии совместно с УГНТУ. Коллекция включает в себя школьную форму для как для мальчиков, так и для девочек, с учетом не только разных возрастов, но и разных погодных условий. Производители отмечают, что при пошиве использовались только натуральные качественные материалы, а значит, в форме будет комфортно и в морозном январе, и в теплом мае. А демократичная цена сделает школьную форму доступной семьям разного достатка.

- Одной из отличительных особенностей указанной школьной формы является использование шеврона единого образца с символикой Башкирии, позволяющего идентифицировать принадлежность школы к нашей республике, - отметили в региональном Минобре. - По итогам проведения «пилотного» проекта будет проведено анкетирование среди родителей и детей, которое определит – остались ли они довольны качеством новой формы.

Позже, изучив все данные опроса, в Минобре будет принято решение относительно введения единой школьной формы уже на территории всей Башкирии, начиная с сентября 2021 года.