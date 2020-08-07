Стали известны подробности убийства жительницы Башкирии, труп которой был найден в заброшенном здании

фото: СК РБ

В СК Башкирии рассказали подробности убийства жительницы города Октябрьского, которую нашли мертвой в заброшенном здании с шестью ножевыми ранениями.

Как передали следователи, сообщение об обнаружение тела 37-летней женщины поступило вечером 5 августа. Ее нашли на бесхозной весовой станции рядом с улицей Фрунзе. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «убийство» и оперативно установили личность подозреваемого. Им оказалась 52-летняя знакомая погибшей. Ее задержали и допросили. Она дала признательные показания и написала явку с повинной.

Как выяснилось, в тот вечер между двумя пьяными женщинами возникла ссора. В ходе конфликта подозреваемая достала нож, несколько раз ударила им в шею знакомой, а затем скрылась.

«Раненую потерпевшую обнаружил ее знакомый и сразу вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Однако, прибывшие на место медицинские работники, констатировали смерть женщины», – добавили в СК.

Следователи предъявили подозреваемой обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.