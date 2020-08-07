«Не доехала до работы»: подробности пропажи 38-летней Светланы Зиминой в Башкирии

Дома Светлану ждут супруг и 17-летняя дочь.

Стали известны подробности пропажи 38-летней Светланы Зиминой в Стерлитамаке. О женщине нет новостей с 31 июля. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам, но пока от них нет никаких новостей.

Как рассказала «КП – Уфа», сестра супруга Светланы, в тот день женщина отправилась на работу, но до нее так и доехала.

- На автобусе она поехала на работу, работает она на «Соде». Не доехала. Два дня, 1 и 2 августа, телефон был доступен, заходила в социальные сети. Но теперь нет никаких зацепок. Раньше она не пропадала, - сказала Катерина.

Дома Светлану ждут супруг и 17-летняя дочь.

Приметы: рост 158 сантиметров, полное телосложение, темные длинные волосы, карие глаза.

Была одета: светлая футболка, голубые джинсы, черные ботинки.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.