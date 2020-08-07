В Уфе открылся новый хирургический корпус онкологического диспансера

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфе 7 августа состоялось открытие нового хирургического корпуса онкологического диспансера. Об этом в своих соцсетях сообщили глава Башкирии Радий Хабиров.

«24 тысяч кв. метров, 250 сотрудников и более 1000 единиц медоборудования сегодня заступают на службу», – написал руководитель республики.

Пропускная способность нового корпуса составляет 450 посещений в день для поликлиники и 240 коек для стационара.

Хабиров назвал новый корпус «крупным и знаковым в череде десятков других важных медицинских объектов». По его словам, он вел онкоцентр «не просто как управленец» а «своей душой его сопровождал».

Руководитель республики добавил, что власти продолжают работать над созданием сети онкологической помощи. Она будет охватывать 13 городов и районов республики. Восемь центров, пишет Хабиров, уже работают. Он также анонсировал строительство в этом году детского онкогематоцентр.