В Уфе мать бросила новорожденного ребенка на лестничной клетке в подъезде

«Скорая» доставила девочку в больницу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Уфе 5 августа в подъезде одного из жилых домов нашли младенца. Мать бросила ребенка на лестничной клетке. Малютку вовремя заметил местный житель. Он сообщил о находке в полицию. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

«На место происшествия немедленно выехали полицейские. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи доставили девочку в больницу. В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск матери младенца», – передали в правоохранительных органах.

В Минздраве Башкирии рассказали, что состояние младенца стабильное, самостоятельно дышит.

- На следующей неделе планируется перевод из реанимации в отделении патологии новорождённых, - отметила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина.