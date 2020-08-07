В Уфе мать бросила новорожденного ребенка на лестничной клетке в подъезде

«Скорая» доставила девочку в больницу
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Уфе 5 августа в подъезде одного из жилых домов нашли младенца. Мать бросила ребенка на лестничной клетке. Малютку вовремя заметил местный житель. Он сообщил о находке в полицию. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
«На место происшествия немедленно выехали полицейские. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи доставили девочку в больницу. В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск матери младенца», – передали в правоохранительных органах.
В Минздраве Башкирии рассказали, что состояние младенца стабильное, самостоятельно дышит.
- На следующей неделе планируется перевод из реанимации в отделении патологии новорождённых, - отметила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина.