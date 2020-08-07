На трассе в Башкирии разбился мотоциклист

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Чишминском районе Башкирии разбился пожилой мотоциклист. О смертельном ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 7 августа на 12 километре автодороги Шигак-Куль – отделение совхоза «Смычка». Во время движения 66-летний местный житель на мотоцикле «Иж Планета» с коляской не справился с управлением, из-за чего двухколесный транспорт опрокинулся.

Пенсионер от полученных травм погиб на месте аварии.

Напомним, в тот же день в Башкирии произошло еще одно ДТП с летальным исходом – молодой водитель без прав вылетел в кювет на легковушке. Погиб пассажир.