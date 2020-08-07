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За сутки коронавирусом в Башкирии заболели еще 35 человек

С начала пандемии инфекцию подхватили 6990 жителей региона
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Новых жертв коронавируса за сутки не выявлено

Новых жертв коронавируса за сутки не выявлено

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Башкирии второй день подряд число новых носителей коронавируса составляет 35 человек. По состоянию на 7 августа инфекцию подхватили 6990 жителей. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

С учета по выздоровлению за минувшие 24 часа было снято 34 человека. С начала пандемии от COVID-19 излечились 5340 жителей.

Новых жертв коронавируса не зарегистрировано. Напомним, о последнем, 24-м летальном исходе от ковида в Башкирии стало известно накануне. Скончалась 59-летняя уфимка, у нее были сопутствующие проблемы со здоровьем.

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