Производитель алкоголя из Башкирии потратит 8 млн рублей на рекламу своей продукции у рэперов

Съемки клипа должны пройти уже в этом месяце

Производитель алкоголя «Башспирт» ищет исполнителя контракта на размещение рекламы своей продукции в клипе с рэп-музыкантами. Компания готова заплатить за это 8,1 млн рублей. Соответствующая позиция появилась на сайте госзакупок.

Из техзадания следует, что клип должен быть размещен на видеохостинге YouTube. Обязательным требованием является наличие в ролике рэперов федерального уровня и одного музыканта из Башкирии.

«В клипе один из артистов должен будет пробовать продукт АО «Башспирт» с соблюдением требований закона о рекламе», – написано в технических требованиях.

Еще одно любопытное условие заключается в том, что у рэпера, интересы которого будет представлять подрядчик, уже должен быть клип, «получивший не менее 10 млн просмотров в YouTube за месяц».

Начало съемок запланировано на текущий месяц, сам клип выйдет до 31 октября 2020 года.