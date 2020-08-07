В Башкирии из-за распространения сниффинга детям запретят продавать сжиженный газ

Парламент примет новый закон в осеннюю сессию

Парламент Башкирии намерен принять осенью закон о запрете продажи сжиженного газа детям.

Новая норма будет введена в связи с распространением так называемого «сниффинга» – формы токсикомании с вдыханием углеводородного газа. Как сообщает Госсобрание-Курултай республики, из-за этого пагубного пристрастия в России погибли 360 детей в возрасте от 12 до 15 лет.

«Вдыхание газа приводит к кислородному голоданию мозга. Это вызывает кратковременную эйфорию, чего и добиваются подростки. В результате гибнут клетки мозга, снижаются умственные способности. Здоровью наносится непоправимый ущерб», – пояснили в пресс-службе законодательного органа.