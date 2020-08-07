В Башкирии молодой водитель без прав погубил своего пассажира

фото: ГИБДД РБ

Минувшей ночью, 6 августа, в Архангельском районе Башкирии произошло смертельное ДТП.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, авария случилась на 13 километре трассы Архангельское-Красноусольское. 26-летний местный житель на вазовской «девятке» не справился с управлением и вылетел в левый кювет, где легковушка опрокинулась.

В машине, помимо автомобилиста, находились три пассажира от 23 до 26 лет. Один из них от полученных травм скончался на месте происшествия. Во время разбирательства сотрудники ГИБДД выяснили, что у водителя не было прав.