Ляйсан Утяшева призналась, на какую сумму в месяц она проживет «спокойно»

фото: инстаграм Утяшевой / @liasanutiasheva

Телеведущая и спортсмена из Башкирии Ляйсан Утяшева призналась, сколько денег в месяц ей хватит для спокойной жизни. Конкретную сумму она назвала в интервью каналу Premier.

«Лично я на 50 тысяч [рублей] – спокойно [проживу]», — заявила ведущая. Она отметила, что может уложиться в эту сумму, если в магазинах нет никаких скидок и распродаж.

По словам Утяшевой, она редко ходит по ресторанам, отдавая предпочтение еде на рынке – на это уходит «где-то тысяч десять». Спортсмена добавила, что зарабатывает с 12 лет. В подростковом возрасте у ее семьи «где-то были и гнилые, тяжелые времена». Какое-то время она с матерью сидела на одной гречке за 50 рублей.