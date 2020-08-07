В Уфе поиски пожилого мужчины, пропавшего полгода назад, закончились трагедией

Тело мужчины нашли рядом с парком

В Уфе пропавшего полгода назад пожилого мужчину нашли мертвым. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

О безвестной пропаже 65-летнего горожанина было заявлено еще 16 января. Долгие поиски не приводили ни к какому результату. На днях труп исчезнувшего пенсионера был обнаружен в Демском районе. Тело с гнилостными изменениями лежало под заброшенным строительным вагончиком рядом с местным парком.

Труп погибшего был направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин и времени смерти.