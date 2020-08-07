В заброшенном здании в Башкирии обнаружен труп женщины с шестью ножевыми ранами

Правоохранители вычислили предполагаемого убийцу

В одном из заброшенных зданий башкирского города Октябрьского обнаружен труп 37-летней женщины. Страшная находка была сделана вечером 5 августа. По данным собственного источника «КП-Уфа», на шее погибшей полицейские заметили шесть колото-резаных ран.

С места преступления криминалисты изъяли нож, отпечатки пальцев и вещи умершей. По факту убийства СК возбудил уголовное дело. Правоохранители уже установили подозреваемого. Им оказался 52-летний знакомый горожанки.

Собеседник добавил, что и жертва, и убийца ранее были судимы по одной и той же статье – за кражу.