Эксперты подсчитали, сколько посетителей потеряли торговые центры Уфы из-за пандемии коронавируса

Торговые центры Уфы из-за пандемии коронавируса потеряли треть посетителей

Торговые центры Уфы из-за пандемии коронавируса потеряли треть посетителей. К такому выводу пришли эксперты компании «Эвотор», которые исследовали трафик гостей в ТЦ 20 городов до и после введения ограничений по COVID-19. Они сравнили показатели января-марта и прошлую неделю.

Аналитики отмечают, что посещаемость в комплексах башкирской столицы полностью не восстановилась, хотя по сравнению с другими городами власти рано ввели послабления в режим повышенной готовности.

Превзошли докризисный уровень посещаемости торговые центры только одного города – Иванова. На 99% трафик восстановила Тюмень, менее чем на 10% отстают от докоронавирусных показателей Ижевск, Самара и Краснодар. В Москве, где ТЦ заработали только 1 июня, число посетителей восстановилось только на 81%, а в Петербурге – на 64%.