Уфимские следователи нашли преступника, который 15 лет назад изнасиловал и убил женщину

Труп женщины нашли на пустыре

В Уфе следователи смогли найти преступника, который 15 лет назад убил и изнасиловал женщину. Суд над ним уже прошел. Его приговорили к 17 годам «строгача».

Как рассказали в Следственном комитете РБ, в ноябре 2005 года правоохранителям поступило сообщение об обнаружении тела женщины с признаками насильственной смерти на пустыре в Орджоникидзевском районе. Тогда сыщики не смогли вычислить подозреваемого, и дело стало «глухарем».

В 2020 году следователи повторно изучили материалы, были проведены новые экспертные исследования, в результате которых личность обвиняемого удалось установить. Им оказался 42-летний уфимец. В то время, когда было совершено убийство, он занимался продажей автомобилей на рынке рядом с местом преступления. В 2018 году мужчину посадили за сексуальное насилие, за что он отбывает срок по сей день. Во время допроса осужденный во всем сознался и рассказал, что произошло ноябрьским утром 2005 года.

В тот день злоумышленник уговорил потерпевшую сесть к нему в машину, чтобы якобы подбросить ее до работы. Мужчина вывез жертву в безлюдное место, после чего изнасиловал ее и до смерти забил «тупым предметом» по голове.