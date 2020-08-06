Из-за смены воздушной массы в Башкирию придут дожди и ливни с грозами

Последний месяц лета будет дождливым

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются дожди и ливни с грозами. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Специалисты отмечают, что период жаркой погоды в республике подходит к концу. В ближайшие выходные – 8-9 августа – температура воздуха постепенно понизится до 9-14° ночью и до 15-20° днем. Всю последующую неделю ожидается прохладная погода.

«Смена воздушной массы будет сопровождаться дождями и ливнями, с грозами, в отдельных районах с градом», – говорят синоптики.

Они полагают, что «наиболее неблагоприятная» погода в Башкирии установится днем 8 августа и продлится 9-11 числа.